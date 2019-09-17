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У участницы «Дома-2» умер отец

Дана Николенко сообщила о смерти родителя в своем блоге.

У участницы «Дома-2» умер отец
Дана Николенко. Фото: https://www.instagram.com/melaniko14

23-летняя Николенко разместила печальную новость на своей странице в Instagram. Она не стала рассказывать подробностей. Звезда опубликовала совместное фото с отцом и снабдила его такими словами: «Папочка, как же тебя не хватает! Еще вчера вы пересматривали с мамой фотографии с праздника внука, а уже через несколько часов тебя не стало». 

Николенко добавила, что не может поверить в утрату. Свои соболезнования высказали ее подписчицы. «Ужас какой, держитесь… Искренние соболезнования вашей семье», « Хороший у тебя папа был! Родители хорошие у тебя, добрые!» — написали они. 

Николенко также сообщила, что похороны отца состоятся на следующий день, и добавила, что поддержку ей оказывает сын Макар. 

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«Дом-2»Дана Николенкосмерть

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У участницы «Дома-2» умер отец
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