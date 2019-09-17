У участницы «Дома-2» умер отец

23-летняя Николенко разместила печальную новость на своей странице в Instagram. Она не стала рассказывать подробностей. Звезда опубликовала совместное фото с отцом и снабдила его такими словами: «Папочка, как же тебя не хватает! Еще вчера вы пересматривали с мамой фотографии с праздника внука, а уже через несколько часов тебя не стало».

Николенко добавила, что не может поверить в утрату. Свои соболезнования высказали ее подписчицы. «Ужас какой, держитесь… Искренние соболезнования вашей семье», « Хороший у тебя папа был! Родители хорошие у тебя, добрые!» — написали они.

Николенко также сообщила, что похороны отца состоятся на следующий день, и добавила, что поддержку ей оказывает сын Макар.