ЗВЕЗДЫ

Меньшов вспомнил переживания дочери после расставания с мужем

По словам режиссера, актриса считала, что осталась одна с двумя детьми.

Меньшов вспомнил переживания дочери после расставания с мужем
Меньшов рассказал о том, как дочь разошлась с Гординым/globallookpress.com

Режиссер Владимир Меньшов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказался по поводу временного расставания своей дочери, телеведущей и актрисы Юлии Меньшовой, со своим супругом, актером Игорем Гординым. В какой-то мере дочь повторила путь отца, который на четыре года расходился с Верой Алентовой.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин. Фото
Меньшова и Гордин на время расставались/globallookpress.com

«Юля много в этой жизни подчерпнула от меня и от Веры. После расставания с мужем она считала, что это абсолютно навсегда. Она думала, что так и останется с двумя детьми, очень переживала», — заявил Владимир Меньшов.

Как отметил режиссер, смысл от расставания все-таки был. И Гордин, и его дочь «разглядели шелуху» в своих отношениях и стали прекрасно жить под одной крышей. Сейчас они безумно счастливы.

Также режиссер вспомнил, что его дочь очень рано стала самостоятельной девушкой. Она, к примеру, была очень неравнодушна к религии. Стала посещать церковь. При этом сам режиссер себя верующим человеком никогда не считал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера АлентоваВладимир МеньшовИгорь ГординПрограмма "Судьба человека"Юлия Меньшова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меньшов вспомнил переживания дочери после расставания с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: