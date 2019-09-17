Меньшов вспомнил переживания дочери после расставания с мужем

Режиссер Владимир Меньшов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказался по поводу временного расставания своей дочери, телеведущей и актрисы Юлии Меньшовой, со своим супругом, актером Игорем Гординым. В какой-то мере дочь повторила путь отца, который на четыре года расходился с Верой Алентовой.

«Юля много в этой жизни подчерпнула от меня и от Веры. После расставания с мужем она считала, что это абсолютно навсегда. Она думала, что так и останется с двумя детьми, очень переживала», — заявил Владимир Меньшов.

Как отметил режиссер, смысл от расставания все-таки был. И Гордин, и его дочь «разглядели шелуху» в своих отношениях и стали прекрасно жить под одной крышей. Сейчас они безумно счастливы.

Также режиссер вспомнил, что его дочь очень рано стала самостоятельной девушкой. Она, к примеру, была очень неравнодушна к религии. Стала посещать церковь. При этом сам режиссер себя верующим человеком никогда не считал.