СМИ: Дженнифер Лоуренс секретно вышла замуж

Голливудскую актрису увидели жители нью-йоркского района Манхэттен. Как они рассказали журналистам, звезда вместе со своим бойфрендом Куком Маруни подъехала к офису регистрации браков. Вскоре после этого туда же прибыли их приятели и известный фотограф Марк Селигер. Когда же компания покинула здания, Лоуренс и ее спутник спрятали руки в карманы. По предположениям свидетелей, на их пальцах могли быть кольца.

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Лоуренс и Маруни начали встречаться еще в прошлом году. А вскоре арт-дилер сделал ей предложение. Она признавалась, что никогда не думала о замужестве и Кук стал первым, с кем ей захотелось связать свою судьбу.