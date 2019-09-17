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СМИ: Дженнифер Лоуренс секретно вышла замуж

Новость также подтвердили соседи актрисы по району.

СМИ: Дженнифер Лоуренс секретно вышла замуж
Дженнифер Лоуренс. Фото: ImagePressAgency/face to face

Голливудскую актрису увидели жители нью-йоркского района Манхэттен. Как они рассказали журналистам, звезда вместе со своим бойфрендом Куком Маруни подъехала к офису регистрации браков. Вскоре после этого туда же прибыли их приятели и известный фотограф Марк Селигер. Когда же компания покинула здания, Лоуренс и ее спутник спрятали руки в карманы. По предположениям свидетелей, на их пальцах могли быть кольца. 

Лоуренс и Маруни начали встречаться еще в прошлом году. А вскоре арт-дилер сделал ей предложение. Она признавалась, что никогда не думала о замужестве и Кук стал первым, с кем ей захотелось связать свою судьбу. 

Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни
Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни. Фото: Global Look Press via ZUMA Press
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Голливудголливудская актрисаДженнифер ЛоуренсСвадьба

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СМИ: Дженнифер Лоуренс секретно вышла замуж
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