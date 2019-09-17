Пиар-директор Юлии Началовой продолжает носить кольцо певицы

Анна Исаева заявила, что до сих пор носит украшение умершей исполнительницы.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло полгода, а ее директор по связям с общественностью продолжает раскрывать новые подробности личной жизни певицы. К примеру, недавно она опубликовала на своей странице в Instagram фото Юлии в детском возрасте на руках у матери и снимок певицы уже с собственной дочерью, Верой Алдониной.

Оказалось, Анна хранит память о подруге не только в виде фотографий. В Stories на своей странице она разместила фото кольца, которое, судя по всему, ей подарила Началова. Исаева сопроводила снимок подписью: «#юлинокольцо НОШУ».

О печальной дате вспомнили и многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, певица и ведущая Алена Кравец устроила фотосессию на могиле умершей певицы, что вызвало неоднозначную реакцию ее поклонников и некоторых коллег.