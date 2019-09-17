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Пиар-директор Юлии Началовой продолжает носить кольцо певицы

Анна Исаева заявила, что до сих пор носит украшение умершей исполнительницы.

Пиар-директор Юлии Началовой продолжает носить кольцо певицы
Могила Юлии Началовой на Троекуровском кладбище. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Со дня смерти Юлии Началовой прошло полгода, а ее директор по связям с общественностью продолжает раскрывать новые подробности личной жизни певицы. К примеру, недавно она опубликовала на своей странице в Instagram фото Юлии в детском возрасте на руках у матери и снимок певицы уже с собственной дочерью, Верой Алдониной. 

Оказалось, Анна хранит память о подруге не только в виде фотографий. В Stories на своей странице она разместила фото кольца, которое, судя по всему, ей подарила Началова. Исаева сопроводила снимок подписью: «#юлинокольцо НОШУ». 

Фото: https://www.instagram.com/isaeva.anya
Фото: https://www.instagram.com/isaeva.anya

О печальной дате вспомнили и многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, певица и ведущая Алена Кравец устроила фотосессию на могиле умершей певицы, что вызвало неоднозначную реакцию ее поклонников и некоторых коллег. 

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Тэги:

Алена КравецАнна ИсаеваЮлия Началова

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Пиар-директор Юлии Началовой продолжает носить кольцо певицы
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