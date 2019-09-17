Дана Борисова раскритиковала Разина за активность вокруг имени Заворотнюк

Ведущая отметила в разговоре с порталом Teleprogramma.pro, что в ситуации с актрисой продюсер «Ласкового мая» «вставляет свои пять копеек по поводу и без».

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала продюсера Андрея Разина за излишнюю активность вокруг диагноза Анастасии Заворотнюк. Звезда призналась, что достаточно хорошо знакома с мужчиной, поэтому сначала она ему верила. Когда же Дана сама ознакомилась с ситуацией, ее мнение изменилось.

«Разин бесцеремонно свои пять копеек вставляет по каждому поводу. У него на все свои суждения: он уже и лучший друг, и все секреты ему Настя поверяла. Я к нему хорошо отношусь, симпатизирую даже, но вся эта шумиха мне неприятна», — выразила свое мнение в диалоге с корреспондентом Teleprogramma.pro Борисова.

Ведущая также рассказала, что несколько раз встречалась с актрисой на съемках ледовых шоу. По ее словам, ходили слухи, что Заворотнюк взяла большой кредит, чтобы выплатить долг за дом.

«Мне все это знакомо: я сама кредит взяла. Это был мой ад долгие годы. Но так, чтобы близко, не буду врать, не общалась, ситуацию не знаю», — резюмировала она.

Дана призналась, что активно следит за новостями и переживает за коллегу по эфиру. «Страшное дело», — подвела итог собеседница.

Вторую неделю вокруг болезни Анастасии Заворотнюк не утихают обсуждения. Поклонники таланта актрисы молятся за ее здоровье и запускают флешмобы в Сети. Коллеги же просят аудиторию не вмешиваться, коли семья не хочет афишировать происходящее. Нонна Гришаева призвала людей не спекулировать на новостях об актрисе и призналась попутно, что та снится ей по ночам.