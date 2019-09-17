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Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей

Дмитрий Исхаков с иронией прокомментировал появившуюся информацию в СМИ, якобы его супруга увлечена Сергеем Лазаревым.

Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. фото: instagram.com/gagara1987/

Не так давно Полина Гагарина отметила пятую годовщину со дня свадьбы с Дмитрием Исхаковым. Влюбленные много путешествую вместе, а также растят детей: общую дочь Мию и сына певицы от прошлых отношений Андрея. Супруги практически неразлучны. Так как Дмитрий фотограф, он частенько устраивает фотосессии для своей избранницы, а вот на гастролях он сопровождает ее не всегда.

Как известно, Полина близко общается с Сергеем Лазаревым. При каждой встрече они беседуют и делают фото на память. Ну а в соцсетях они часто оставляют друг другу комментарии с комплиментами. Похоже, что происходящее породило слухи, якобы артистка увлечена Лазаревым. Информация об этом появилась в некоторых СМИ. На тревожные заголовки в прессе наткнулся Исхаков и вскоре отреагировал на них.

В соцсети супруг певицы опубликовал скрин одного из изданий, где пишут, что он уже не муж Гагариной. Публикацию Дмитрий сопроводил ироничной подписью в виде эмодзи: удивление, рука закрывающая лицо и взрыв мозга. Поклонники поняли, что слухи не правдивы. Они поддержали мужа Гагариной и стали шутить на тему отношений артистки с Лазаревым.

«И Киркоров такой: „а я и не знал…“», «Точно! И дочь то от Лазарева! Ооооо…… вот все и выяснилось…. а у Лазарева сын от Полины… Ну точно! Блондин и как похож…», «Дим бывает, мои тоже к Лазареву уходили», «Вчера Лазарева с Тодоренко поженили, сегодня с Полиной. Посмотрим, с кем завтра», «Какая отборная чушь», — высказались пользователи Сети.

А вы как считаете, в семье Гагариной царит идиллия?

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Дмитрий ИсхаковПолина Гагаринареакция на слухиСергей Лазарев

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Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей
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