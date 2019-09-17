Светлана Лобода прилетела в Петербург на частном вертолете

17 сентября певица Светлана Лобода прибыла в Санкт-Петербург на вертолете. 36-летняя артистка выложила в Instagram фото на фоне «вертушки» и поинтересовалась у подписчиков о погоде в северной столице. В «сториз» звезда опубликовала видео своего полета, а также фото себя-любимой в шлеме пилота.

Напомним, в последнее время востребованная Лобода всё чаще путешествует на частном аэробусе, дразня своих подписчиков фотографиями из шикарного самолета.

У Светланы есть все шансы стать главной певицей российской эстрады, Алла Пугачева ее на это уже благословила. Добавим, что недавно звезда спела на свадьбе у Ксении Собчак и Константина Богомолова. Денег за выступление с молодоженов певица не взяла и вышла на сцену в наряде без юбки. Невеста была в восторге от выступления певица и активно «зажигала» под ее хиты.

А вы бы хотели полетать на частном самолете или вертолете?