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Светлана Лобода прилетела в Петербург на частном вертолете

Популярная певица всё чаще пользуется этим видом воздушного транспорта.

Светлана Лобода прилетела в Петербург на частном вертолете
Светлана Лобода и чартах, и в жизни находится достаточно высоко. Фото: globallookpress.com

17 сентября певица Светлана Лобода прибыла в Санкт-Петербург на вертолете. 36-летняя артистка выложила в Instagram фото на фоне «вертушки» и поинтересовалась у подписчиков о погоде в северной столице. В «сториз» звезда опубликовала видео своего полета, а также фото себя-любимой в шлеме пилота.

Напомним, в последнее время востребованная Лобода всё чаще путешествует на частном аэробусе, дразня своих подписчиков фотографиями из шикарного самолета.

Светлана Лобода
Светлана Лобода в кабине вертолета. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

У Светланы есть все шансы стать главной певицей российской эстрады, Алла Пугачева ее на это уже благословила. Добавим, что недавно звезда спела на свадьбе у Ксении Собчак и Константина Богомолова. Денег за выступление с молодоженов певица не взяла и вышла на сцену в наряде без юбки. Невеста была в восторге от выступления певица и активно «зажигала» под ее хиты.

А вы бы хотели полетать на частном самолете или вертолете?

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вертолетпутешествиеСанкт-ПетербургСветлана Лобода

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Светлана Лобода прилетела в Петербург на частном вертолете
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