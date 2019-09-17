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Нюшу заподозрили во флирте с коллегой по сцене

В последнее время певица регулярно появляется в обществе в сопровождении Артема Качера.

Нюшу заподозрили во флирте с коллегой по сцене
Фото: https://www.instagram.com/p/B2G5uGFCZ_5/

Поклонники заподозрили замужнюю Нюшу во флирте с коллегой по цеху. Внимательные фанаты все чаще отмечают, что симпатичная исполнительница появляется на мероприятиях с Артемом Качером, а недавно они записали совместный трек.

Слухи о возможной связи Артема и Нюши появились еще тогда, когда артистка выложила в Instagram видео со съемок клипа. На кадрах видно, как Качер тепло обнимает коллегу по сцене, а Нюша, в свою очередь, широко улыбается. После обнародования ролика в комментариях появились робкие предположения фанатов о том, что коллеги «очень подходят друг к другу». С тех пор практически каждая вторая публикация Нюши посвящена Артему.

Последним поводом для спора стало совместное появление певцов на мероприятии Cosmo. Тогда оба участника дуэта оделись в спортивном стиле.

Супруг Анны (именно так зовут Нюшу в жизни) не только не ревнует возлюбленную, но и активно поддерживает ее деятельность. Недавно мужчина поздравил вторую половинку с выходом новой песни и приободрил Качера. «Мне кажется, она это делает назло своему мужу», «Кабы чего не вспыхнуло», «Они встречаются стопроцентно», — не хотят успокаиваться люди. Так ли это на самом деле, станет известно позже.

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Нюшу заподозрили во флирте с коллегой по сцене
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