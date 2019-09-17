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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко сменила фамилию

Актриса вышла замуж и в отличие от многих коллег взяла фамилию супруга.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко сменила фамилию
Анастасия Стежко. Фото: Сергей Шаходжанян/КП

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко не стала следовать примеру некоторых своих коллег и, выйдя замуж, сменила фамилию. Теперь она Анастасия Старостина. 

О важном событии в своей жизни актриса рассказала в своем Instagram. «Вчера был сказочный вечер!!! Душевный, яркий, искрящийся, добрый! Благодарю всех, кто разделил этот вечер с нами», — написала Анастасия. 

О муже Стежко известно, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и работает в МИДе. Они познакомились после того, как мужчина увидел актрису в сериале «Обменяйтесь кольцами». Отношения у пары складывались непросто — они не раз расставались. Но потом Дмитрий сделал Анастасии предложение на французском курорте, и она ответила согласием. 

Анастасия Стежко
Анастасия Стежко. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Как сказала актриса, несмотря на то, что она официально сменила фамилию в документах, в титрах она будет указываться как Анастасия Стежко. 

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«Полицейский с Рублевки»АктрисаАнастасия СтежкоСериал

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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко сменила фамилию
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