Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко сменила фамилию

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко не стала следовать примеру некоторых своих коллег и, выйдя замуж, сменила фамилию. Теперь она Анастасия Старостина.

О важном событии в своей жизни актриса рассказала в своем Instagram. «Вчера был сказочный вечер!!! Душевный, яркий, искрящийся, добрый! Благодарю всех, кто разделил этот вечер с нами», — написала Анастасия.

О муже Стежко известно, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и работает в МИДе. Они познакомились после того, как мужчина увидел актрису в сериале «Обменяйтесь кольцами». Отношения у пары складывались непросто — они не раз расставались. Но потом Дмитрий сделал Анастасии предложение на французском курорте, и она ответила согласием.

Как сказала актриса, несмотря на то, что она официально сменила фамилию в документах, в титрах она будет указываться как Анастасия Стежко.