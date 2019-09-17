Аните Цой в Сеуле подарили «мультяшную» сумку

Анита Цой находится сейчас в Сеуле, как она поясняет, с рабочим визитом. Накануне певица прогулялась по улицам города, побывала в любимых местах. Кроме того, артистка встретилась со своими южно-корейскими фанатами.

Перед началом встречи Цой в кафе поболтала с блогером дружбы Южной Кореи и России Мин Кюнха и бьюти-блогером Зон Ки. Гостеприимные хозяева преподнесли российской поп-звезде подарок — сумку, которая сейчас невероятно популярна у корейской молодежи.

Аксессуар с изображением одного из персонажей BT21, придуманных солистами группы BTS. Как отметили пользователи, Аните досталась частичка Чимина, чьим персонажем является чудесный желтый щенок Chimmy.

«Прекрасный подарок от моей дорогой @minkyungha и @bts.bighitofficial. А вы знали, что по этой сумочке весь девчачий мир сходит с ума?» — удивилась певица.

Идея BT21 возникла в сентябре 2017 года: отрисованные персонажи, каждый из которых «принадлежит» одному из участников группы, задумывались как стикеры для обмена в приложениях типа LINE или Facebook Messanger. Сейчас эти персонажи превратили в супергероев соцсетей.

Не так давно Анита Цой опубликовала увлекательное видео. Она подходила к прохожим с вопросом: «Вы меня узнаете?». Надо сказать, что сначала артистке не везло, молодежь узнавать ее отказывалась, а одна девушка опознала лишь по голосу — Анита спела ей.