ЗВЕЗДЫ Экс-солист «На-На» Левкин: «Родственники Заворотнюк правильно делают, что молчат»
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Экс-солист «На-На» Левкин: «Родственники Заворотнюк правильно делают, что молчат»

Екатерина Нестеренко Илья Богомолов

Певец, сам переживший страшную болезнь несколько лет назад, поддержал родственников актрисы, которые не хотят рассказывать о ее состоянии.

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое — актрису парализовало, и у врачей далеко не радужные перспективы на ее счет. При этом семья артистки, находящаяся рядом с ней в одной из московских клиник, хранит молчание по поводу сложившейся ситуации. Даже друзья Заворотнюк не знают толком, насколько у нее сейчас всё плохо. Тревога родных понятна, но кроме них вся страна беспокоится об Анастасии, известной каждой семье по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Сайт Teleprogramma.pro попросил бывшего участника группы «На-На» Владимира Лёвкина прокомментировать позицию семьи Заворотнюк. Ведь в начале 2000-х певец тоже боролся со страшной болезнью и пережил тяжелую операцию.

«Родственники имеют право. И если эти люди решили ничего не рассказывать, то давайте уважать право людей на личную жизнь, — ответил 52-летний артист. — Кто-то в своих влогах показывает, как ходит в туалет, а кто-то живет тем, чем живет. Настя для них — дорогой человек, и я считаю, что уважать позицию родственников — это нормально».

Лёвкин вспомнил историю своего заболевания. Тогда мало кто из его окружения знал о проблеме. Певец посвящал в свою тайну только тех, кому он доверял.

«Поймите, это серьезные вещи, и с ними человек должен изначально сам побороться. Вы привыкли видеть красивых, улыбающихся артистов, а в этом состоянии тяжело и физически, и морально, и ты сам себя не узнаешь. Поэтому давайте оставим это на усмотрение родственников. Это их решение, это их право», — резюмировал Владимир.

Напомним, предварительно у Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга. Болезнь проходит очень тяжело, к тому же актриса поздно обратилась за помощью.

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Анастасия ЗаворотнюкВладимир ЛевкинНа-НаПетр ЧернышовРак у Заворотнюк

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Экс-солист «На-На» Левкин: «Родственники Заворотнюк правильно делают, что молчат»
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