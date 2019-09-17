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«А для вас я никто»: Настя Ивлеева станцевала под «Бутырку»

Блатная песня отлично «зашла» телеведущей с утра.

«А для вас я никто»: Настя Ивлеева станцевала под «Бутырку»
Настя Ивлеева покорила подписчиков новым танцем. Фото: globallookpress.com

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила о новом выпуске ее видеоблога на YouTube необычным способом. Она выложила в Instagram ролик из дома, на котором она танцует под песню группы «Бутырка» — «А для вас я никто». Для модной телеведущей, гуляющей за границей в дорогой брендовой одежде, такое сочетание с блатной песней было бы как минимум экстравагантно, если бы не характер Ивлеевой, с которым уже знакомы ее подписчики.

16 сентября Анастасия решила, что будет целый день записывать сексуальные «сториз», как это делают гламурные девицы. Она выложила только одну такую публикацию, а потом заявила, что с нее хватит: ну не может она быть такой, как все.

Подписчики поблагодарили Ивлееву за танец под шансон, который поднял им настроение. Кстати, девушка демонстрирует свои танцевальные способности не первый раз. Ранее она вышла на улицу в полотенце и банной шапочке и станцевала в этом виде для своих поклонников.

А вам тоже нравятся песни группы «Бутырка»?

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"Бутырка"Анастасия Ивлеевазажигательный танецНастя Ивлеевашансон

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«А для вас я никто»: Настя Ивлеева станцевала под «Бутырку»
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