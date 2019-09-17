«А для вас я никто»: Настя Ивлеева станцевала под «Бутырку»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила о новом выпуске ее видеоблога на YouTube необычным способом. Она выложила в Instagram ролик из дома, на котором она танцует под песню группы «Бутырка» — «А для вас я никто». Для модной телеведущей, гуляющей за границей в дорогой брендовой одежде, такое сочетание с блатной песней было бы как минимум экстравагантно, если бы не характер Ивлеевой, с которым уже знакомы ее подписчики.

16 сентября Анастасия решила, что будет целый день записывать сексуальные «сториз», как это делают гламурные девицы. Она выложила только одну такую публикацию, а потом заявила, что с нее хватит: ну не может она быть такой, как все.

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Подписчики поблагодарили Ивлееву за танец под шансон, который поднял им настроение. Кстати, девушка демонстрирует свои танцевальные способности не первый раз. Ранее она вышла на улицу в полотенце и банной шапочке и станцевала в этом виде для своих поклонников.

А вам тоже нравятся песни группы «Бутырка»?