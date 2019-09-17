ЗВЕЗДЫ

Николай Фоменко показал 16-летнего сына-рэпера 

Актер и музыкант выложил видео, на котором Иван Фоменко записывается в студии.

Николай Фоменко показал 16-летнего сына-рэпера 
Николай Фоменко/фото: globallookpress.com

Сын Николая Фоменко и Марии Голубкиной, судя по всему, пойдет по стопам отца и станет музыкантом. Участник бит-квартета «Секрет» опубликовал видео, на котором 16-летний Иван Николаевич очень уверенно читает рэп на английском. 

Молодой человек работал над треком в звукозаписывающей студии. В тексте юноше рассказывает историю любви на расстоянии. Фанаты Николая поинтересовались, как папа относится к тому, что сын занимается рэпом. 

«Очень и очень! А Иван растёт! Сам написал? Гены ещё никто не отменял!», — отозвались на видео подписчики Фоменко.

«Очередь за Заблом (Андреем Заблудовским — прим. ред.)», — оставил комментарий Максим Леонидов. 

Напомним, Фоменко, Леонидов, Заблудовский и Алексей Мурашов — бессменные участники группы «Секрет», активно выступавшей с 1983 по 1996 годы. Позже музыканты несколько раз воссоединялись, а с 2009 года группа снова считается действующей.  

У Николая Фоменко уже есть двое внуков, которых ему подарила дочь от первого брака Екатерина Гришковец (по мужу). От третьего брака с Марией Голубкиной у музыканта на свет появились сын Иван и дочь Анастасия. Младшего сына Василия Николаю в 2009 году родила его четвертая супруга Наталья.

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Мария ГолубкинаНиколай Фоменкосын

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Николай Фоменко показал 16-летнего сына-рэпера 
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