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Жена Джастина Бибера снялась топлес

Модель Хейли Бибер появилась на обложке журнала Vogue.

Жена Джастина Бибера снялась топлес
Хейли Бибер. Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO

Австралийское издание журнала Vogue посвятило обложку своего октябрьского номера жене известного музыканта Джастина Бибера Хейли. Супермодель позировала фотографам без одежды. 

Издатели выложили на своей официальной странице в Instagram сразу несколько вариантов снимков Хейли. На одном из них она демонстрирует голубую дубленку, надетую на голое тело. 

Как стало известно, в интервью журналу Хейли Бибер подробно рассказала о своем браке со знаменитым певцом. В частности, она заявила, что это ее первый опыт совместного проживания с мужчиной и ей пришлось учиться делить пространство с другим человеком. 

«Брак — это всегда трудно, и я думаю, что хорошими становятся те отношения, в которые вкладываешься», — заявила супермодель. 

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Жена Джастина Бибера снялась топлес
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