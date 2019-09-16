Жена Джастина Бибера снялась топлес

Австралийское издание журнала Vogue посвятило обложку своего октябрьского номера жене известного музыканта Джастина Бибера Хейли. Супермодель позировала фотографам без одежды.

Издатели выложили на своей официальной странице в Instagram сразу несколько вариантов снимков Хейли. На одном из них она демонстрирует голубую дубленку, надетую на голое тело.

Как стало известно, в интервью журналу Хейли Бибер подробно рассказала о своем браке со знаменитым певцом. В частности, она заявила, что это ее первый опыт совместного проживания с мужчиной и ей пришлось учиться делить пространство с другим человеком.

«Брак — это всегда трудно, и я думаю, что хорошими становятся те отношения, в которые вкладываешься», — заявила супермодель.