Род Стюарт рассказал, как победил страшное заболевание

Певец впервые поделился с публикой о том, как боролся с раком.

Музыкант Род Стюарт впервые рассказал общественности о том, как сражался с раком простаты. Певец признался, что на лечение ушли последние три года.

Музыкант заметил, что никто не знал о его болезни и он решился рассказать о ней только сейчас. Как заявил Стюарт, сейчас он полностью здоров. Однако, по его словам, достичь таких успехов удалось исключительно благодаря тому, что врачи рано обнаружили признаки заболевания.

больше по теме У легендарного певца Рода Стюарта нашли опухоль Стало известно, что британский певец Род Стюарт два года скрывал свой диагноз.

Певец добавил, что узнал о том, что болен раком три года назад во время планового обследования. Он уточнил, что еще в июле заболевание перешло в стадию ремиссии и порекомендовал всем мужчинам регулярно навещать врача.