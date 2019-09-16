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Род Стюарт рассказал, как победил страшное заболевание

Певец впервые поделился с публикой о том, как боролся с раком.

Род Стюарт рассказал, как победил страшное заболевание
Род Стюарт с женой Пенни Ланкастер. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Музыкант Род Стюарт впервые рассказал общественности о том, как сражался с раком простаты. Певец признался, что на лечение ушли последние три года. 

Музыкант заметил, что никто не знал о его болезни и он решился рассказать о ней только сейчас. Как заявил Стюарт, сейчас он полностью здоров. Однако, по его словам, достичь таких успехов удалось исключительно благодаря тому, что врачи рано обнаружили признаки заболевания. 

Певец добавил, что узнал о том, что болен раком три года назад во время планового обследования. Он уточнил, что еще в июле заболевание перешло в стадию ремиссии и порекомендовал всем мужчинам регулярно навещать врача. 

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лечение от ракаПевецРод Стюарт

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Род Стюарт рассказал, как победил страшное заболевание
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