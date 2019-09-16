Сын Киркорова присоединится к ЦСКА

Сын Филиппа Киркорова продолжит заниматься спортом в Академии ЦСКА. Об этом сообщил портал sports.ru со ссылкой на телеграм-канал журналиста Василия Конова.

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Как стало известно, Мартин побывал на просмотре, который проводили тренеры академии. По словам журналиста, встреча прошла успешно.

Еще в марте этого года мальчик, который родился в 2012 году, поступал в академию «Барселоны» в Москве. Как сообщают СМИ, в этом возрасте пока рано говорить о позиции, на которой мальчик будет играть.

После поступления в академию ЦСКА Мартин-Кристин Филиппович будет посещать занятия трижды в неделю. Но, как сообщает Конов, выбор останется за сыном певца — именно ему предстоит решить, стоит ли посвящать время футболу.