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У Натальи Рудовой украли номер телефона

Актриса утверждает, что мошенник даже не знал ее имени.

У Натальи Рудовой украли номер телефона
Наталья Рудова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Не прошло и суток с тех пор, как Наталья Рудова пожаловалась на то, что она подвергается преследованиям со стороны психически нездоровых мужчин, в ее дом постучалась новая беда. На этот раз актриса пожаловалась, что кто-то украл ее личный номер телефона. 

По словам Рудовой, злоумышленник обратился в офис компании, в которой зарегистрирован ее номер, и выкупил его. При этом, как она заявила, у этого человека даже не было ее паспортных данных — только цифры. 

«Этот мошенник неоднократно взламывал знаменитостей и чуть не взломал меня, 2-й раз! На этот раз просто СДЕЛАВ ДАБЛ МОЕЙ СИМКАРТЫ», — написала взволнованная актриса на своей странице в Instagram. Сама же Рудова, по ее словам, в этот момент была на Ибице. 

В видео, которым Наталья сопроводила пост, она объяснила, что человек, завладевший ее номером, отправил несколько сообщений ее знакомым от ее имени. Актриса попросила всех друзей не отвечать на сообщения и заблокировать номер. 

На пост Рудовой отреагировали другие знаменитости. Так, Егор Крид признался, что столкнулся с той же проблемой несколько лет назад. «Да, я понял уже, и названиваю узнать что случилось, а ты не берешь трубку. Пишут в вайбер», — написал актер Кирилл Сафонов. Настасья Самбурская отреагировала коротко: «Упыри». 

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Егор КридКирилл Сафоновмобильный телефонНастасья СамбуркаяНаталья Рудова

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У Натальи Рудовой украли номер телефона
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