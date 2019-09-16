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Коллега назвал причину, по которой Заворотнюк могла скрывать рак

Актер Владимир Пермяков вспомнил о съемках с артисткой в сериале «Моя прекрасная няня».

Коллега назвал причину, по которой Заворотнюк могла скрывать рак
Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress

Коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» Владимир Пермяков признался, что шокирован известиями о тяжелом онкологическом заболевании актрисы. Он рассказал, что и сам узнал о ее состоянии из новостей, но понимает, почему она могла скрывать недуг от окружающих.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Пермяков отметил, что больных публика зачастую жалеет лишь на словах. В действительности же заявившую о раке актрису могли бы просто перестать приглашать на съемки.

«Или боятся, что заразит, или начинают названивать: «Ой, Настенька, наша бедная девочка, да что же это такое? Ой-ой-ой. Наверняка, есть основания скрывать», – поделился Владимир.

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ, АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК И БОРИС СМОЛКИН. ФОТО: КАДР ИЗ СЕРИАЛА «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», кинокомпания «АМЕДИА»

В «Моей прекрасной няне» Пермяков сыграл председателя объединения обманутых вкладчиков мошеннической финансовой пирамиды. Он вспоминает, что Анастасия произвела на него самое положительное впечатление, хотя задушевно, как близкие приятели, они не общались никогда.

«На мой взгляд, неправильно скрывать про здоровье ото всех, но иногда жизнь нам наносит такие удары, что хочется отойти от логики», – считает Пермяков.

Согласно не подтвержденной официально информации, состояние Анастасии Заворотнюк остается крайне тяжелым. В реанимации звезда оказалась из-за обнаруженной у нее глиобластомы – опухоли мозга, с которой при соответствующей терапии живут примерно два года.

По последним данным, онкологи решили прекратить противоопухолевую терапию. На подобный шаг врачи идут только в том случае, если побороть рак уже не представляется возможным.

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Коллега назвал причину, по которой Заворотнюк могла скрывать рак
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