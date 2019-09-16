Меньшова рассказала о болезненной процедуре для сохранения молодости

В свои 50 лет Юлия Меньшова выглядит как минимум на десяток лет моложе. Накануне звезда телевидения поделилась с поклонниками в соцсети одним из секретов своей привлекательности.

Как написала артистка в Instagram, вопросы о том, как она ухаживает за собой, подписчицы задают ей практически ежедневно. Раньше ее забота о красоте выглядела вполне традиционно, но последние два года она использует одну новую процедуру.

Меньшова обратилась к услугам массажиста, который делает ей скульптурный массаж лица. По словам ведущей, поначалу сеансы были крайне болезненными.

«Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза четыре», – призналась Юлия.

Она отметила, что со временем привыкла к подобному воздействию на лицо и сейчас понимает, что это своеобразный фитнес, который нужен не только мышцам тела. А дополнительно она пользуется хорошим уходовым кремом и патчами под глаза.

Ранее Меньшова дала совет, как сохранить подтянутую фигуру во время отпуска, когда в путешествиях так и тянет отведать вкусных, но калорийных местных блюд. Как рассказала артистка, перекус стоит устраивать только ощутив голод, при этом чрезмерно не наедаясь.