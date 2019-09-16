«Ситуация там очень сложная»: врач высказался о болезни Заворотнюк

Осенью появились слухи, что Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. Вскоре в прессу поступила информация, что якобы актриса в тяжелом состоянии находится в реанимации. С каждым днем новости становятся все тревожнее. В Интернете активно обсуждают слухи, что звезда «Моей прекрасной няни» находится в глубокой коме и что возможно ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

больше по теме Шепелев призвал семью Заворотнюк прокомментировать слухи о ее болезни Телеведущий уверен, что это поможет пресечь домыслы и только облегчит жизнь родственникам актрисы.

Ни представители Заворотнюк, ни ее родственники не комментируют случившееся. Поклонники и коллеги переживают за актрису. Многие проводят параллели с Жанной Фриске, у которой тоже был рак мозга. У певицы болезнь начала активно прогрессировать после того, как она родила сына Платона. Заворотнюк в октябре прошлого года стала мамой в третий раз. На этом фоне появились сплетни, что из-за ЭКО болезнь начала прогрессировать. А некоторые считают, что всему виной косметические процедуры.

Передача «Пусть говорят» была посвящена этой острой теме. По поводу слухов о том, что Заворотнюк делала косметические процедуры, высказалась журналист Мариана Саид-Шах.

«У нее потрясающая генетика. Я ее видела в сложнейших съемках практически без грима. Как раз в 2007 году, на пике ее славы и популярности, появилась информация, что из нее выкачали 20 килограммов жира. И ее директор бессменный Марина Потапова мне говорит: „Ну ты представляешь, Мариана, 20 килограммов жира из Насти? Что же тогда от нее останется?“. Так что такие слухи уже ходили», — вспомнила женщина.

«Но пластические операции она делала, это я знаю точно», — вмешался пластический хирург Александр Тепляшин. Он решил поделиться некоторыми фактами, так как сам родился семье медиков, и его родственники работают в разных больницах.

«Она обращалась где-то полгода назад в институт нейрохирургии. Ее консультировали и ей отказали в помощи, так как это глиобластома (четвертая стадия рака мозга, считается неизлечимой. — Прим. ред.). Она обратилась в другой медицинский центр, в котором она сейчас находится. Не буду говорить. Ситуация там очень сложная, потому что врачи, именно нейрохирурги, онкологи, говорят — только химиотерапия», — рассказал мужчина.

Он отметил, что помощь актрисе и ее семье в такой момент очень важна. «Кстати говоря, там нужны достаточно большие деньги. И наверное наши врачи смогут тут справиться, но пусть они выйдут и скажут, что с ней и что для этого надо», — добавил Тепляшин. Он отметил, что в свое время общался с Жанной Фриске. Ему тоже показалось подозрительным, что в истории и с Анастасией, и с Жанной всплывает ЭКО. Врач подчеркнул, что его специализация не онкология, поэтому рассказать что-то больше на эту тему он не может.

В студию поддержать близких Анастасии пришли ее друзья и коллеги: Алексей Ягудин, Алла Довлатова, Наталья Фриске и многие другие известные персоны. Все они надеются, что скоро ситуация разрешится и все тревоги исчезнут.