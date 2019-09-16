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Дочь Евгения Кафельникова спела о бывшем

Алеся Кафельникова дала подписчикам своего блога послушать новый трек на английском языке.

Дочь Евгения Кафельникова спела о бывшем
Алеся Кафельникова. Фото: Михаил Фролов/КП

Алеся Кафельникова уже второй раз за последнее время радует поклонников музыкой собственного сочинения. Совсем недавно она выложила на своей странице в Instagram фрагмент видео из студии звукозаписи. Алеся подпевала под собственный трек с такими словами: «И эти text от бывших, где мешаю им к Олимпу лезть. Хм… Какая лесть, но только ненависть ко мне их вдохновляет». 

Тогда некоторые поклонники предложили, что песня посвящена бывшему бойфренду Алеси рэперу Pharaoh. Однако сама начинающая певица никак это не прокомментировала. 

Зато вскоре она порадовала фанатов еще одной песней — на этот раз на английском языке. Вот отрывок текста:

Now I’m just flexing on my ex

I’m on a new wave

You got a new bae

(«Сейчас я бравирую перед своим бывшим,

Я на новой волне, 

У тебя новая подружка»)

Напомним, дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова и рэпер Pharaoh расстались больше года назад. Впоследствии Алеся пережила серьезные проблемы с наркотиками, однако вернулась в модельный бизнес. 

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PharaohАлеся Кафельниковаевгений Кафельниковрэп

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Дочь Евгения Кафельникова спела о бывшем
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