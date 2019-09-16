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Виктория Бекхэм объяснила, почему не переедет за мужем в Майами

Звездный дизайнер отметила, что ее слишком многое связывает с Лондоном.

Виктория Бекхэм объяснила, почему не переедет за мужем в Майами
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Виктории удивительным образом удается совмещать семью и работу. Кажется, спутница футболиста успеет все на свете.

Правда, недавно Бекхэм все же нарушила образ идеальной жены… В недавнем интервью звездный дизайнер ответила, почему не последует за Дэвидом в Майами, где он сейчас тренирует футбольную команду.

«Мне нравится жить в Лондоне. Я бы не хотела уезжать», — заметила она в интервью журналу Telegraph.

Не удивительно, ведь в Лондоне Викторию не только знают и любят, но и именно с этим городом связана и ее работа.

К тому же, Бекхэм недавно сообщила, что хочет открыть еще один бизнес. Виктория займется выпуском собственной парфюмерной линии.

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Виктория БекхэмДэвид Бекхэм

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Виктория Бекхэм объяснила, почему не переедет за мужем в Майами
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