Ольга Серебкина поделилась своими взглядами на откровенные темы

Певица Molly, она же Ольга Серябкина, опубликовала в Instagram откровенный пост, касающийся секса и девственности. 34-летняя артистка поделилась с поклонниками, что когда пишет текст, в котором затрагивается интимная тема, ей заранее хочется предупредить всех об этом. И дело не в возрастных ограничениях, а в том, что в обществе до сих пор не принято открыто говорить о таком.

«Я думаю, что именно из-за стеснений, недосказанности, чувства стыда и появляются проблемы сексуального характера. Комплексы, непредвиденные последствия возникают на фоне неосведомленности. И это происходит как раз из-за того, что о сексе не принято говорить», — высказалась певица.

Она отметила, что в школах нет уроков о половом созревании, а разговоры на тему секса в большинстве семей находятся под запретом, и в этом кроется большая проблема.

Высказываясь о невинности, артистка заняла позицию, что нельзя оценивать человека только по наличию или отсутствию девственности, а тем более издеваться над ним за это. Она призвала понимать, что у каждого свое индивидуальное отношение к сексу.

«Я считаю, что отношения становятся полноценными, когда в них просто есть чувства. Конечно, секс важен, но он — всего лишь инструмент для раскрытия этих чувств, для их максимальной передачи…» — резюмировала Ольга, попросив своих подписчиков тоже высказаться на этот счет.

Согласны с рассуждениями певицы?