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Бывший муж Бледанс показал «особенного» сына в коррекционной школе

Семен пошел в этом году в первый класс.

Бывший муж Бледанс показал «особенного» сына в коррекционной школе
Эвелина Бледанс/instagram.com/bledans/

Бывший муж Эвелины Бледанс режиссер Александр Семин очень гордится своим сыном, который в этом году пошел в школу. Несмотря на синдром Дауна, ребенок живет совершенно полноценной жизнью и даже имеет свою страничку в Instagram.

Правда поддерживает ее папа, но это дело времени, ведь Семену всего 7 лет и основное его занятие – это учеба. Александр написал в своем блоге, что образовательное заведение они выбрали специализированное – коррекционное восьмого вида. Это школа для детей с отклонениями в развитии.

В Instagram Семы можно увидеть мальчика на лестнице школы.

Малыша, спешащего на занятия. Впрочем, некоторые подписчики предположили, что ребенок как раз наоборот – убегает от папы домой.

А вот Семен со своими одноклассниками и учительницей.

В блоге Семена завязался горячий спор о том, стоит ли отдавать «особенных» детей в обычные школы.

А как считаете вы? Может быть, Семену стоило пойти в общеобразовательное заведение?

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Тэги:

Александр СёминСын Эвелины БледансЭвелина Блёданс

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Бывший муж Бледанс показал «особенного» сына в коррекционной школе
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