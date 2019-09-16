ЗВЕЗДЫ

«Все-таки поймала букет у Собчак»: Лобода заинтриговала фото в самолете

Певица продемонстрировала новые возможности частного аэробуса, а подписчики ее блога весело это прокомментировали.

«Все-таки поймала букет у Собчак»: Лобода заинтриговала фото в самолете
Лобода/ globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в последнее время часто размещает в соцсети фотографии из своего гастрольного самолета. Благодаря фото, люди узнают новые возможности расположения кресел в частном аэробусе.

Любимица публики уже появлялась в нем лежа, когда кресла принимали форму дивана.

Затем сидя, вытянув ноги на одиночном кресле.

И вот свежий вариант от Лободы: двойное кресло с ногами на столе.

На сей раз певица решила немного поинтриговать публику и сфотографировалась с цветами, очень напоминающими букет невесты. Для большей затравки она попросила придумать фото название. Подписчики с удовольствием подхватили идею.

«Прикупила я к кроссовкам офигенный самолет. И лечу к другим обновкам, скоро нужен звездолет», «Все-таки поймала букет у Собчак», «Звезда летит, загадывай желание!», «Собственный самолет не роскошь, а средство передвижения», — можно увидеть среди предложенных вариантов.

А вам какой вариант больше нравится?

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«Все-таки поймала букет у Собчак»: Лобода заинтриговала фото в самолете
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