«Все-таки поймала букет у Собчак»: Лобода заинтриговала фото в самолете

Певица Светлана Лобода в последнее время часто размещает в соцсети фотографии из своего гастрольного самолета. Благодаря фото, люди узнают новые возможности расположения кресел в частном аэробусе.
Любимица публики уже появлялась в нем лежа, когда кресла принимали форму дивана.
Затем сидя, вытянув ноги на одиночном кресле.
И вот свежий вариант от Лободы: двойное кресло с ногами на столе.
На сей раз певица решила немного поинтриговать публику и сфотографировалась с цветами, очень напоминающими букет невесты. Для большей затравки она попросила придумать фото название. Подписчики с удовольствием подхватили идею.
«Прикупила я к кроссовкам офигенный самолет. И лечу к другим обновкам, скоро нужен звездолет», «Все-таки поймала букет у Собчак», «Звезда летит, загадывай желание!», «Собственный самолет не роскошь, а средство передвижения», — можно увидеть среди предложенных вариантов.
А вам какой вариант больше нравится?