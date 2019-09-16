Марина Орлова заподозрила своего возлюбленного в измене

33-летняя Марина Орлова работает не только в России, но и за рубежом. Она играет в кино и снимается в театре. Актриса наделена красотой, но долго она не могла обрести счастье в личной жизни. Ее ранее называли «последней музой» сатирика Михаила Задорнова, с которым она не раз вместе выступала на сцене. Однако летом этого года девушка призналась в эфире одной из телепередач, что встречается с молодым человеком по имени Георгий Кирьянов.

В июле разразился скандал, так как Марину обвинили в том, что она увела мужчину у другой женщины. Тогда выяснилось, что у Георгия есть брат-близнец Аркадий. Он пришел на телепередачу, чтобы пройти проверку на детекторе лжи за брата, но хитрый план двух людей был раскрыт. Тогда Орлова закрыла глаза на измену, ложь и продолжила встречаться со своим избранником. Но на днях в ее руках оказалось видео, на котором Георгий гуляет и целуется с другой девушкой.

Звезда кино пришла в студию передачи «На самом деле», чтобы выяснить правду. Марина призналась, что видео ей предоставил брат ее возлюбленного. Благодаря татуировке, которая есть только на руке у Аркадия, она убедилась в том, что на кадрах запечатлен именно ее возлюбленный. В студию пришел и сам Георгий.

«Я в шоке. Не знаю, что сказать. Это не я!» — заверил мужчина. Однако на видео девушка называет своего спутника по имени и употребляет слово «любимый».

Избранник актрисы был растерян. Он даже побоялся предположить, что брат-близнец его подставил. Мужчина рассказал, что у него с Орловой очень нестабильные отношения. Они то живут в гармонии, то ссорятся. Проверку на детекторе лжи первым прошел Аркадий. Оказалось, что он завидует брату и даже уделял знаки внимания Марине.

После этого артистка решила рассказать, что в конце лета у нее из дома пропали часы, стоимостью около трех миллионов рублей. По ее словам, тогда она уехала с возлюбленным к родителям, а дома осталась лишь домработница. Однако перед поездкой они прошлись по магазинам, и пока девушка делала покупки, ее избранник сидел в кафе с ноутбуком. Домработница Ирина Береговая заявила, что в тот день домой заезжал Георгий, якобы за документами. Полиграф показал, что женщина говорит правду.

Гости в студии были поражены, когда к обсуждениям присоединилась девушка по имени Матильда. Именно она и была запечатлена на видео с Георгием. Брюнетка заявила, что встречается с молодым человеком уже месяц. Более того, именно он подарил на годовщину ей те самые часы, которые пропали из дома артистки. Матильда их показала, вытянув запястье. При этом Георгий продолжал настаивать, что не знает ее и видит впервые.

«Да, я знала, что он встречается с Мариной. Он сказал, что боится и не знает, как ей сказать о нас. Он попросил у меня две недели отсрочки, чтобы расстаться с ней», — пояснила Матильда.

Эксперты задали вопросы героям передачи. Выяснилось, что Матильда знала о том, что подаренные ей часы ранее принадлежали Орловой. Также оказалось, что она знакома с Аркадием, хотя утверждала обратное. На видео был запечатлен он, а не Георгий. Брат решил подставить Георгия, так как влюблен в Марину. Он решил разрушить отношения родственника с актрисой. Аркадий скрыл свою татуировку, чтобы на видео выглядеть, как брат. Мужчина состоял в сговоре с Матильдой.