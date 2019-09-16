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Во всей красе: Королева показалась без макияжа и укладки

46-летняя певица выложила видео, снятое во время грима.

Во всей красе: Королева показалась без макияжа и укладки
https://www.instagram.com/koroleva__star/

Наташа Королева ничего не скрывает от собственных фанатов. Девушка делится фотографиями сына, дома и, конечно же, любимого мужа Сергея Глушко.

А на днях певица показала еще и фото без макияжа.

Наташа Королева
Фото: https://www.instagram.com/koroleva__star/

Артистка поделилась с подписчиками видео из гримерки и сняла на камеру весь процесс. Королева сидит на кресле у мастера в спортивном сером костюме и меховых тапочках. И улыбается, глядя в зеркало.

«Вот сейчас со мной сотворят всю красоту», — смеется она.

Любопытно, что до этого похожими снимками делился Тарзан. И надо сказать, что Наташа всегда к этому относилась с юмором.

«Что же не сделаешь ради любимого, даже в соцсети разрешишь себя запостить», — как-то отреагировала она.

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Наташа Королева

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Во всей красе: Королева показалась без макияжа и укладки
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