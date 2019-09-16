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Родители Водонаевой остались без воды в новой квартире в Геленджике

Телеведущая уже пожалела, что купила жилье на юге России.

Родители Водонаевой остались без воды в новой квартире в Геленджике
Алена Водонаева пожалела о купленной квартире в Геленджике. Фото: globallookpress.com

Модель и телеведущая Алена Водонаева обратилась через Instagram к мэру Геленджика Алексею Богодистову. Звезда «Дома-2» призвала чиновника к ответу, почему часть города сидит без воды.

Красавица рассказала подписчикам, что год назад купила своим родителям квартиру в Геленджике, чтобы поселить их на юге, поближе к морю. Вместе они подобрали хороший жилой комплекс с роскошным видом, сделали ремонт, а теперь отец и мать звезды сидят в этом доме без воды.

«Подача воды два раза в день: с 7 до 9 утра, и с 19 до 21 вечера. Но это по бумажке, а по факту бывает и сутки ждешь, пока в трубах что-то зашумит. При этом в нескольких метрах от дома стоят отели и пансионаты, в которых отдыхающие даже не предполагают, что в городе есть такая проблема», — рассказала Алена.

Женщина возмущена такой несправедливостью и признается, что лучше бы купила жилье в какой-нибудь испанской или болгарской деревушке. Напомним, что телеведущая планировала не только переселить родителей на юг, но и сама приезжать к ним с сыном для отдыха. Ранее она выставила на продажу свою квартиру в Москве и загородный дом. На вырученные деньги звезда собиралась приобрести недвижимость в элитном районе столицы — Хамовниках.

А у вас были когда-нибудь проблемы с подачей воды в квартиру?

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Алена ВодонаеваГеленджикЖКХновая квартира

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Родители Водонаевой остались без воды в новой квартире в Геленджике
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