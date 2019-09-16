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Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать новую любовь

Избранником Марии Банковой оказался известный баскетболист.

Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать новую любовь
Мария Банкова. Фото: Архив ЭГ

Новости о том, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Мария Банкова решили расстаться, появились давно. Однако тогда супруги заявили, что просто решили пожить отдельно. Тем не менее, недавно телеведущая дала понять, что пара решила развестись. 

Прошло совсем немного времени, и Мария объявила о новом романе. Она поделилась с подписчиками фото избранника в своем Instagram. Им оказался баскетболист Андрей Зубков. Совместный снимок Банкова снабдила такой подписью: «С чего все началось? Разве ты не знаешь, с чего обычно начинается сильное чувство? С пустяка». 

Кстати, сам 27-летний игрок «Зенита» еще за пару недель до этого публиковал совместную фотографию с Марией. Разместив снимок, где пара запечатлена на фоне гор, спортсмен написал: «Улыбайтесь — это всех раздражает!»

Андрей Григорьев-Апполонов и Мария Банкова познакомились в 2002 году, когда ей было всего 17 лет. Официальный брак пара заключила лишь в 2008 году. У них есть двое детей, Иван и Артемий. 

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Тэги:

"Зенит"«Иванушки International»Андрей Григорьев-АполлоновАндрей ЗубковМария Банковароман с баскетболистом

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Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать новую любовь
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