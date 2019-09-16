Сосед Числова обвинил Сердюкова в растрате денег актера

В конце лета ушел из жизни Александр Числов. Он страдал алкоголизмом, а также психическими расстройствами. А незадолго до трагедии 54-летний актер месяц провел в постели. Он ничего не ел и не пил почти две недели. Только благодаря Андрею Малахову, мужчина согласился лечь в больницу, но врачам спасти его не удалось. В случившемся многие винят его племянницу Светлану, которая вовремя не оказала помощь дяде. И это при том, что еще весной артист переписал на нее свою недвижимость.

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Числов опасался, что его могут лишить квартиры в Москве. Мужчина подозревал, что его травит сосед. Комнату у актера снимал Денис Сердюков. Он играл в фильме «Легенда № 17», а также был возлюбленным Ирины Цывиной, которая скончалась в апреле этого года. Ранее сын Цывиной не стал исключать, что у мужчины действительно могли быть корыстные мысли касательно своего сожителя. На днях Денис стал гостем передачи «Прямой эфир» и прокомментировал обвинения, которые сыплются в его адрес.

Перым делом мужчина заявил, что все время Числову оказывала помощь Светлана, а вот Владимира Андрианова, еще одного племянника актера, он последний раз видел 10 лет назад. Сердюков подчеркнул, что племянница помогала звезде кино даже материально.

«Я там живу 15 лет! Это все происходило на моих глазах! То что три месяца назад он переписал на нее квартиру — это ерунда. Еще в 2013 году он ей все завещал. Она приезжала, она помогала», — высказался гость.

Гости в студии не поверили словам Дениса. Съемочной команде удалось пообщаться с сотрудником клининговой компании, которую вызвали в конце лета, чтобы они навели порядок в квартире актера. Андрей Беглец, который и прибыл по вызову, признался, что был в ужасе от увиденного. Ему также удалось пообщаться тогда с Числовым.

«Он сказал, что племянница к нему совсем не приезжает, не помогает. Я видел эфир. Эта Света очень подозрительная, как и Денис. Он мне не понравился», — сотрудник клининговой компании.

К слову, брат Светланы Владимир заявил, что не знал о бедственном состоянии дяди. Он тоже уверен, что племянница актера может быть причастна к его смерти. По мнению мужчины, она могла намеренно скрывать то, что Числов плохо себя чувствует. Пришел в студию и сосед артиста, продюсер Юрий Деденев. Он рассказал, что Сердюков виноват в том, что у Александра Владимировича не было денег. По словам мужчины, у Дениса был доступ к электронной почте звезды.

«Этот человек намеренно его гасил, унижал. Числов мне сам жаловался, потому что на почту поступала информация о проектах, о кастингах, а он не докладывал. Поэтому у Числова не было денег», — высказался Деденев.

Он также уверен, что Сердюков спаивал Числова, чтобы отнять у него квартиру. «У него еще был доступ к картам Числова и он тратил его деньги», — добавил сосед актера. Возлюбленный покойной Цывиной опроверг все обвинения. Он заверил, что актера спаивали в деревне, когда он уезжал из Москвы. При этом мужчина не стал отрицать, что доступ к почте у него был.