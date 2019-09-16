Бондарчук опубликовала личные кадры со свадьбы Собчак

Звездная гостья церемонии в очередной раз пожелала молодоженам счастья.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова отгремела в пятницу 13-го. Тогда режиссер и журналистка сказали друг другу «Да» в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

И хотя праздник Собчак и Богомолова называли пиаром и спектаклем, друзья заметили, что чувства новобрачных были искренними.

Близкая подруга невесты, Светлана Бондарчук, выложила видео с неопубликованными и невероятно трогательными моментами церемонии: как влюбленные прыгают, держась за руку, как умилительно на них смотрят гости и, наконец, танцы на сцене великолепной Светланы Лободы.

больше по теме Богомолов назвал Собчак и Дудя лучшими интервьюерами на YouTube У каждого из них он выделил свои преимущества.

«Ксюша и Костя, будьте счастливы», — подписала Бондарчук ролик. Любопытно, что Светлана одна из первых гостей, кто поздравил виновников торжества на банкете. Бондарчук пожелала супругам прибавления в семействе.