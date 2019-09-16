ЗВЕЗДЫ

Бондарчук опубликовала личные кадры со свадьбы Собчак

Звездная гостья церемонии в очередной раз пожелала молодоженам счастья.

Бондарчук опубликовала личные кадры со свадьбы Собчак
https://www.instagram.com/a030aa/

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова отгремела в пятницу 13-го. Тогда режиссер и журналистка сказали друг другу «Да» в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

И хотя праздник Собчак и Богомолова называли пиаром и спектаклем, друзья заметили, что чувства новобрачных были искренними.

Близкая подруга невесты, Светлана Бондарчук, выложила видео с неопубликованными и невероятно трогательными моментами церемонии: как влюбленные прыгают, держась за руку, как умилительно на них смотрят гости и, наконец, танцы на сцене великолепной Светланы Лободы.

«Ксюша и Костя, будьте счастливы», — подписала Бондарчук ролик. Любопытно, что Светлана одна из первых гостей, кто поздравил виновников торжества на банкете. Бондарчук пожелала супругам прибавления в семействе.

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Ксения Собчак и Константин БогомоловСвадьба Собчак и БогомоловаСветлана Бондарчук

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Бондарчук опубликовала личные кадры со свадьбы Собчак
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