Павел Воля презентовал хип-хоп альбом

Резидент «Камеди Клаб» Павел Воля выпустил новый хип-хоп альбом. Возможность познакомиться с новыми песнями телеведущий и юморист дал своим поклонникам через Instagram – в сторис Павел опубликовал некоторые отрывки синглов.

Отмечается, что всего в альбом вошли 11 треков – некоторые из них, как гласит подводка, были написаны еще в 2016 году. Не так давно Павел вновь взялся за их доработку и сумел довести до удовлетворяющего его самого качества. Теперь он ждет обратной связи от своих слушателей. Пять песен из альбома получились у Павла более лиричными, остальные же – жизнеутверждающие с активным ритмом. В треках Воля предстает в качестве ранимого и вдумчивого человека.

Сейчас пластинку «Мысли и музыка» можно найти на платформе Apple Music, но не исключено, что в скором времени, она станет доступной и для аудитории других платформ.

Недавно Павел Воля удивил подписчиков снимком из 80-х. На портрете люди увидели образ Ольги Бузовой из прошлого. Сам комик тогда пошутил, что Вселенная предупреждала россиян давно, но они были глухи к предостережениям.