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Павел Воля презентовал хип-хоп альбом

Над диском «Мысли и музыка» юморист работал четыре года.

Павел Воля презентовал хип-хоп альбом
Фото: https://www.instagram.com/p/Bviwia0FhPh/

Резидент «Камеди Клаб» Павел Воля выпустил новый хип-хоп альбом. Возможность познакомиться с новыми песнями телеведущий и юморист дал своим поклонникам через Instagram – в сторис Павел опубликовал некоторые отрывки синглов.

Отмечается, что всего в альбом вошли 11 треков – некоторые из них, как гласит подводка, были написаны еще в 2016 году. Не так давно Павел вновь взялся за их доработку и сумел довести до удовлетворяющего его самого качества. Теперь он ждет обратной связи от своих слушателей. Пять песен из альбома получились у Павла более лиричными, остальные же – жизнеутверждающие с активным ритмом. В треках Воля предстает в качестве ранимого и вдумчивого человека.

Сейчас пластинку «Мысли и музыка» можно найти на платформе Apple Music, но не исключено, что в скором времени, она станет доступной и для аудитории других платформ.

Недавно Павел Воля удивил подписчиков снимком из 80-х. На портрете люди увидели образ Ольги Бузовой из прошлого. Сам комик тогда пошутил, что Вселенная предупреждала россиян давно, но они были глухи к предостережениям.

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новый альбомПавел Воляпеснихип-хоп

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Павел Воля презентовал хип-хоп альбом
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