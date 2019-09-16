Мария Машкова второй раз за год кардинально сменила имидж

Мария Машкова к удивлению поклонников вновь сменила имидж. Уже второй раз за этот год актриса поменяла прическу и цвет волос, а результатами своего преображения поделилась в Instagram.

На селфи в соцсети можно заметить, что дочь Владимира Машкова сделала челку и укоротила волосы, а также перекрасилась в карамельный оттенок. В подписи к фото она пояснила, что всегда рада переменам.

«Долой стагнацию! Я за перемены! В любую сторону», – заявила Мария.

Напомним, в марте 34-летняя артистка стала блондинкой и постриглась «под мальчика», а раньше у нее были светло-русые волосы и каре. Новый, сегодняшний образ, показался подписчикам Машковой женственным, ярким и заряжающим позитивом, несмотря на осеннюю погоду.

«Машуль, ты прям крутышка! Тебе очень здорово с этой стрижкой!», «А вы очень яркая, позитивная, взрывная», «Машенька, как же классно вам с такой стрижкой! А выход из стагнации важен во всем!», «Вы красота нашего кинемотографа», – восхитились комментаторы.

Блог в Instagram актриса завела около год назад. Большая часть ее публикаций посвящена дочкам Стефании и Александре и другим родным, но лишь недавно она впервые показала в соцсети совместный снимок с отцом.