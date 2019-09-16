Потомственная ведьма предсказала семейное будущее Собчак

По мнению Алены Полынь, поездка на катафалке – это игра со смертью.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая прошла 13 сентября, до сих пор обсуждается общественностью. Многие усмотрели дурное предзнаменование не только в числе, но и в том, что молодые прибыли в ЗАГС на катафалке.

Потомственная ведьма и создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь уверена – Ксения Собчак навлекла на себя и своих близких смертельное проклятие.

«Все произошло в пятницу — этот день отвечает за аспект первородной женской силы. 13 – число смерти. Таким образом женщина убивает в себе женскую силу, ей придется все взвалить на себя. Катафалк – игра со смертью, для человека такие игры всегда проигрышны», — комментирует эксперт сайту News.ru.

Потомственная ведьма уверена, что начнутся проблемы, смерть будет забирать людей. Это станет местью за использование катафалка.

Не исключены и другие проблемы: скандалы в семьях, увечья, драки, бесплодие.

«То что она сделала — непоправимые вещи», — резюмирует эксперт.

Кстати, во время церемонии молодые успели покататься не только на катафалке, но и на тройке, побывать в храме на венчании и возложить цветы во время традиционной прогулки.

Поздравить счастливых молодоженов на вечерний банкет в Музей Москвы съехались Федор Бондарчук, Рената Литвинова, Михаил Куснирович, Матильда Шнурова, Филипп Киркоров и многие другие. Изначально свадьба должна была пройти в другом месте, но супруги и здесь устроили сюрприз — о новой локации гостям сообщили только накануне церемонии.

Подарки к празднику также были символичными. Говорят, Ксения и Константин написали даже особый wish-лист для гостей, по случаю. К примеру, в список попала вилка для сервировки стола, стоимостью в 74 тысячи рублей, сообщает сайт Радио «КП».