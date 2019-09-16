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«Не хватает ее терпения»: дочка Заворотнюк с восхищением отзывалась о маме

В одном из своих редких интервью 23-летняя Анна рассказала об особенностях их семейных отношений.

«Не хватает ее терпения»: дочка Заворотнюк с восхищением отзывалась о маме
Дочь Заворотнюк в восторге от своей мамы/Фото пресс-служба телеканала "Домашний"

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в одном из своих редких интервью с особым трепетом отзывалась о матери, которую безумно любит. Она отмечала, что родительница всегда рада ее успехам. По словам девушки, мать советовала ей хорошо учиться, «чтобы прожить жизнь достойно и интересно». И этот завет она успешно исполняет.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Дочь Заворотнюк очень любит свою мать/globallookpress.com

Анна также отмечала, что мама всегда давала ей наставления общего плана. При этом Заворотнюк всегда переживала за дочь. Со своей стороны, Анна старалась никогда не подводить близкого и любимого человека.

«Мне не хватает ее терпения. Мама очень добрый человек, любит всех вокруг. Я стараюсь относиться ко всему, как и она, но пока не всегда получается», — отмечала девушка.

Также Анна говорила, что маме каким-то образом удается угадывать ее желания. К примеру, девушка всегда мечтала о хорошем телефоне. Мать исполнила ее желание словно какой-то волшебник. И так абсолютно во всем. Кстати, на свой первый гонорар после работы на телевидении Аня в первую очередь купила огромный букет для мамы.

Отметим, что Анна Стрюкова год отучилась в МГУ, а потом уехала покорять Америку. Сейчас она уже вернулась в Россию, закончив образование за рубежом. Не так давно девушка открыла собственный магазин. Мать на открытии присутствовать не смогла. Как известно, сейчас ходят слухи о раке мозга у яркой актрисы. Якобы она в критическом состоянии. Также Заворотнюк не так давно отмечала под одним из своих постов, что дочь – ее надежда и опора.

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АмерикаАнастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнна СтрюковаПетр Чернышев

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«Не хватает ее терпения»: дочка Заворотнюк с восхищением отзывалась о маме
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