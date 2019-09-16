«Не хватает ее терпения»: дочка Заворотнюк с восхищением отзывалась о маме

В одном из своих редких интервью 23-летняя Анна рассказала об особенностях их семейных отношений.

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в одном из своих редких интервью с особым трепетом отзывалась о матери, которую безумно любит. Она отмечала, что родительница всегда рада ее успехам. По словам девушки, мать советовала ей хорошо учиться, «чтобы прожить жизнь достойно и интересно». И этот завет она успешно исполняет.

Анна также отмечала, что мама всегда давала ей наставления общего плана. При этом Заворотнюк всегда переживала за дочь. Со своей стороны, Анна старалась никогда не подводить близкого и любимого человека.

«Мне не хватает ее терпения. Мама очень добрый человек, любит всех вокруг. Я стараюсь относиться ко всему, как и она, но пока не всегда получается», — отмечала девушка.

Также Анна говорила, что маме каким-то образом удается угадывать ее желания. К примеру, девушка всегда мечтала о хорошем телефоне. Мать исполнила ее желание словно какой-то волшебник. И так абсолютно во всем. Кстати, на свой первый гонорар после работы на телевидении Аня в первую очередь купила огромный букет для мамы.

Отметим, что Анна Стрюкова год отучилась в МГУ, а потом уехала покорять Америку. Сейчас она уже вернулась в Россию, закончив образование за рубежом. Не так давно девушка открыла собственный магазин. Мать на открытии присутствовать не смогла. Как известно, сейчас ходят слухи о раке мозга у яркой актрисы. Якобы она в критическом состоянии. Также Заворотнюк не так давно отмечала под одним из своих постов, что дочь – ее надежда и опора.