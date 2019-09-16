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Валерия похвасталась, что благодаря йоге может обуваться стоя

Певица не наклоняется, чтобы завязать шнурки.

Валерия похвасталась, что благодаря йоге может обуваться стоя
51-летняя Валерия находится в прекрасной форме. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певица Валерия выложила в Instagram «неудачный» снимок. Артистка якобы хотела сфотографироваться на прогулке, но тут заметила, что у нее развязался шнурок и принялась исправлять недочет. В этот момент фотограф и «щелкнул» ее. Звезда обратила внимание своих подписчиков на то, что она не стала приседать, чтобы поправить обувь, а подняла одну ногу и осталась балансировать на второй.

«Каждый раз, когда приходится это делать (завязывать шнурок, — прим. авт.), мысленно благодарю йогу за развитие баланса. Наклоняться вниз необязательно», — похвасталась Валерия.

Певица отметила, что уже привыкла обуваться стоя, а вот ее мужу Иосифу Пригожину для этого всегда требуется стульчик или скамейка. Напомним, звезда много лет занимается йогой и написала по ней книгу. В свой 51 год она шикарно выглядит и даже может сесть на шпагат.

Валерия спросила у своих поклонников, как обуваются они: стоя или сидя. Ответите?

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Валерияйогаобувьпевица ВалерияПевица Валерия и Иосиф Пригожин

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Валерия похвасталась, что благодаря йоге может обуваться стоя
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