«До сих пор не верится»: Харламов опубликовал архивное фото с отцом

16 сентября известный шоумен Гарик Харламов посвятил пост в Instagram своему отцу Юрию — ровно год назад мужчина скончался в возрасте 56 лет. Тогда звезда Comedy Club очень тяжело переживал кончину родного человека, несмотря на то, что родители развелись, когда будущий актер был еще подростком. Гарик объявил о смерти отца, опубликовав фотографию мужчины с маленьким собой на руках.

В этот раз Харламов выложил другой снимок: он уже в школьном возрасте, сидит с папой за одним столом, очевидно, отец помогал ему делать уроки. Шоумен снова отключил комментарии к фотографии, видимо, чтобы избавиться от волны соболезнований от поклонников.

«Ровно год прошёл, пап. До сих пор не верится. Скучаю. Берегите родителей!» — написал Гарик.

Напомним, будущий юморист родился в Москве. Когда его родители развелись, отец уехал в США и забрал мальчика с собой. В Америке парень начал получать актерское образование. Через пять лет Гарик вернулся в Россию и стал играть в КВН. Сейчас ему 38 лет, он женат на актрисе Кристине Асмус и воспитывает дочь Настю.

А вы публикуете фотографии умерших родственников в социальных сетях?