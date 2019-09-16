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Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой

Мальчика известному режиссеру подарила ее невестка-чемпионка.

Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой
Светлана Дружинина/globallookpress.com

Создатель «Гардемаринов» Светлана Дружинина стала бабушкой в четвертый раз. Внука ей подарила невестка, известная волейболистка Екатерина Гамова.

Подробности о весе и росте ребенка пока неизвестны, режиссер лишь обозначилась в своем блоге коротким текстом:

«Да, да! В нашей семье пополнение. Наша Катя родила богатыря! Мы счастливы!»

Известночто для волейболистки это первый малыша вот у ее мужа Михаила Мукасея уже есть сын Максим и дочь Лиза от первых двух браков. У Дружининой также есть внук от погибшего старшего сына.

Екатерина Гамова и сын Дружининой в браке семь летсвою свадьбу они сыграли скромнов кругу родственников и друзей.

«Мы вместе проживаем радость и переживаем сложные периоды, которые нас делают еще ближе друг другу! А еще у нас отличное чувство юмора», — написала о своем браке двукратная чемпионка мира по волейболу в Instagram.

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Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой
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