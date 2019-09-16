Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой

Создатель «Гардемаринов» Светлана Дружинина стала бабушкой в четвертый раз. Внука ей подарила невестка, известная волейболистка Екатерина Гамова.

больше по теме Дружинина получила архивный снимок, который прежде никогда не видела Кадр был сделан в 1963 году.

Подробности о весе и росте ребенка пока неизвестны, режиссер лишь обозначилась в своем блоге коротким текстом:

«Да, да! В нашей семье пополнение. Наша Катя родила богатыря! Мы счастливы!»

Известно, что для волейболистки это первый малыш, а вот у ее мужа Михаила Мукасея уже есть сын Максим и дочь Лиза от первых двух браков. У Дружининой также есть внук от погибшего старшего сына.

Екатерина Гамова и сын Дружининой в браке семь лет, свою свадьбу они сыграли скромно, в кругу родственников и друзей.