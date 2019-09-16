ЗВЕЗДЫ

Валентина Рубцова боится сырого мяса и идущих сзади людей

Актриса сериала «Универ» рассказала несколько фактов о себе.

Валентина Рубцова боится сырого мяса и идущих сзади людей
Несмотря на возраст, Валентина Рубцова долго играла студентку. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Звезда «Универа», актриса Валентина Рубцова, поделилась несколькими малоизвестными фактами о себе. Она рассказала подписчикам в Instagram, что боится держать в руках сырое мясо и даже фарш, но приготовленный мужем стейк может съесть за полторы минуты. Еще 41-летней актрисе не нравится, когда кто-то идёт прямо за ней, буквально дышит в спину. Она всегда останавливается и пропускает человека вперед себя.

Высказалась Рубцова и о братьях наших меньших. По ее мнению, держать в квартирах собак бойцовских пород негуманно и бесчеловечно. Валентина призналась, что приходит в ярость, когда видит таких псов на улице без намордников и поводков.

В завершение поста актриса поделилась своим жизненным кредо.

«В семейной жизни никто никому ничего не должен! Брак — это, прежде всего, партнёрство двух любящих людей!» — написала она.

Напомним, в 2009 году украинская актриса получила российское гражданство и вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна. Через два года у пары родилась дочь София. Супруг артистки — человек непубличный, в их доме, по словам Валентины, царят гармония и взаимопонимание.

Нашли у себя что-нибудь общее с актрисой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«СашаТаня»«Универ»Валентина Рубцовазвезда «Универа»страхи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валентина Рубцова боится сырого мяса и идущих сзади людей
Интересно?
Поделись с друзьями: