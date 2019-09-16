Валентина Рубцова боится сырого мяса и идущих сзади людей

Актриса сериала «Универ» рассказала несколько фактов о себе.

Звезда «Универа», актриса Валентина Рубцова, поделилась несколькими малоизвестными фактами о себе. Она рассказала подписчикам в Instagram, что боится держать в руках сырое мясо и даже фарш, но приготовленный мужем стейк может съесть за полторы минуты. Еще 41-летней актрисе не нравится, когда кто-то идёт прямо за ней, буквально дышит в спину. Она всегда останавливается и пропускает человека вперед себя.

Высказалась Рубцова и о братьях наших меньших. По ее мнению, держать в квартирах собак бойцовских пород негуманно и бесчеловечно. Валентина призналась, что приходит в ярость, когда видит таких псов на улице без намордников и поводков.

В завершение поста актриса поделилась своим жизненным кредо.

«В семейной жизни никто никому ничего не должен! Брак — это, прежде всего, партнёрство двух любящих людей!» — написала она.

Напомним, в 2009 году украинская актриса получила российское гражданство и вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна. Через два года у пары родилась дочь София. Супруг артистки — человек непубличный, в их доме, по словам Валентины, царят гармония и взаимопонимание.

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