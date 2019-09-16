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Романец из «Дома-2» купила машину почти за пять миллионов рублей

Экс-участница телестройки рассказала, что машина изготовлена по специальному заказу.

Романец из «Дома-2» купила машину почти за пять миллионов рублей
https://www.instagram.com/_viktoriya_14/

Виктория Романец известна как бывшая девушка Андрея Черкасова на проекте «Дом-2», она же увела супруга у Евгении Феофилактовой.

Сейчас молодые люди позиционируют себя как тravel-блоггеры и много путешествуют. Кажется, они не шутили, когда говорили, что для них это уже давно не просто хобби, а высокооплачиваемая работа.

Ведь на днях девушка похвасталась машиной стоимостью 4,7 миллиона рублей.

машина Виктории Романец
https://www.instagram.com/_viktoriya_14/

Автомобиль марки Mercedes-Benz выполнен по специальному заказу. Да и ждать золотистую «красотку» на колесах осталось недолго. Уже через месяц супруги смогут ее забрать.

Впрочем, покупку дорогой машины Виктория не считает чем-то особенным. Ведь девушка давно еще говорила, что живет по правилам трех «Н».

«Нет Ничего Невозможного», — как-то заметила она.

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«Дом-2»: последние новостиВиктория Романец

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Романец из «Дома-2» купила машину почти за пять миллионов рублей
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