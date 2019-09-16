Главный редактор Vogue назвала свадьбу Собчак трогательной и настоящей

Маша Федорова, главный редактор журнала Vogue Russia, сочла свадебное торжество Собчак и Богомолова трогательным. Об этом она сообщила в своем блоге.

больше по теме Онищенко пожелал Собчак и Богомолову скорейшего пополнения в семье Врач отнесся с юмором к свадебной эксцентрике звездной пары.

«Трогательно. И похоже, по-настоящему… даже хэштег не выдали. #покасмертьнеразлучитнас написали они на свадебном катафалке в пятницу, 13-го», — обозначилась она в Сети.

Похоже, что руководителю глянца пришлась по вкусу смелая выходка молодых.

Танец пары под песню Киркорова «Снег» ей тоже показался милым.

Отметим, что далеко не все известные личности оценили катафалк на свадьбе пары. К примеру, Роза Сябитова считает, что это может быть плохим знаком для их семейной жизни. А блогер Лена Миро вообще обозвала бракосочетание Собчак и Богомолова «межполовой грязью».