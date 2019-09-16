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Серябкина отшутилась на вопрос о близких отношениях с Максимом Фадеевым

Недавно бывшая солистка группы «Серебро» спровоцировала досужие разговоры, появившись на людях в футболке с надписью.

Серябкина отшутилась на вопрос о близких отношениях с Максимом Фадеевым
Фото: https://www.instagram.com/p/B1wMuIPAvj6/

Пропавшая из поля зрения камер Ольга Серябкина недавно вышла в свет и сразу спровоцировала разговоры о якобы особых отношениях с Максимом Фадеевым. Чтобы подогреть интерес публики к своей персоне, Molly надела черную футболку с провокационной надписью Big Boss. Присутствовавшие на премии «МУЗ ТВ» журналисты поспешили узнать, что означает замысловатая фраза, и в лоб спросили певицу, не имеет ли она тесной связи с работодателем. В СМИ им давно приписывают роман, о нем открытым текстом говорила в интервью Елена Темникова, якобы она не раз заставала коллег вместе.

34-летнюю артистку этот вопрос рассмешил. С усмешкой певица ушла от ответа, а затем добавила: «Тогда то, что вы ведете эфиры уже много лет, наверное, должно говорить о том, что вы в каких-то особенных отношениях с начальством?».

Подчеркнем: слух об особых отношениях продюсера и певицы появился после того, как коллеги обвинили Серябкину в том, что она буквально выжила их из продюсерского центра. Наргиз в беседе с журналисткой Ириной Шихман заявила, что Ольга боится конкуренции и всячески избавляется от талантливых коллег, чтобы быть единственной и неповторимой.

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Максим ФадеевОльга СерябкинаОтношенияслухи

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Серябкина отшутилась на вопрос о близких отношениях с Максимом Фадеевым
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