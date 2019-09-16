Дана Борисова сообщила, что пошла по стопам Виктории Лопыревой

Телеведущую Дану Борисову пригласили на мероприятие в поддержку футбольной команды ЦСКА (3 октября армейцы сыграют в Москве с испанским клубом «Эспаньол» в рамках Лиги Европы). Звезда экрана пригласила своих подписчиков в Instagram поболеть за отечественных спортсменов, но тут же призналась, что сама никогда не была фанаткой футбола.

«Но все меняется. Надеюсь, стану страстной болельщицей, как Виктория Лопырева, например», — написала Борисова.

Известно, что обе телеведущие — эффектные блондинки, только Дана стала известна благодаря передаче «Армейский магазин», а Виктория вела спортивные проекты, а потом стала послом чемпионата мира по футболу.

О Борисовой известно, что она часто появлялась на ТВ до 2014 года, а потом пропала с экранов. Оказалось, женщина долго боролась с наркозависимостью. Недавно она заявила, что вернулась к нормальной жизни и снова ищет работу на телевидении. Похоже, что даже будучи равнодушной к футболу, она готова погрузиться в мир спорта, чтобы получить место в новом проекте.

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Как по вашему, можно ли сравнить Борисову с Лопыревой?