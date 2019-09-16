Андрей Черкасов похвастался лондонским завтраком на крыше

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов активно дразнит подписчиков отдыхом в Англии. В Лондон бывший участник совместно с супругой уехал, чтобы исполнить мечту жены – Кристина давно мечтала посетить столицу Великобритании. Пара отметила день рождения девушки, а затем отправилась смотреть мир. Утром Черкасов выложил в Instagram видео с романтического завтрака на крыше. Аппетит своей аудитории ведущий поддразнил аппетитными круассанами и блинчиками.

«Я фанатею вот от этих штук – Пан Шоколад. Это как круассаны, только с шоколадом внутри. Очень вкусно, ребят. А еще, блинчики испекли нам наши друзья. Ягоды еще есть, английский чай», — рассказал о рационе Андрей.

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Чуть позже Черкасов отметил, что уже успел сравнить французскую и английскую кухню и сделал вывод – первая разнообразнее и вкуснее. Подписчики с телеведущим согласились и резюмировали, что не прочь были бы и сами опробовать и ту, и другую еще раз, чтобы утвердиться в этом убеждении.