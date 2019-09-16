К выписанной из больницы Седоковой вернулся аппетит

Певица поделилась с поклонниками фотографией завтрака с хлебом и семгой.

Последний месяц выдался у Анны непростым: гастроли, подготовка к новому шоу и, наконец, война с бывшей женой бойфренда.

Вот организм артистки и не выдержал. Из-за снижения иммунитета у Седоковой началось обострение детской болезни — крапивницы. 15 сентября многодетная мама попала под капельницу в больницу.

Поклонники уж было начали переживать за здоровье своего кумира. Однако девушка поспешила сообщить, что с ней все хорошо. Более того, поделилась фотографией аппетитного и на редкость калорийного завтрака.

«Вот такой хлебушек у меня. Зерновой и очень вкусный. Думаю, и сама начать его выпекать», — рассказала она.

больше по теме Седокова будет судиться с бывшей женой своего бойфренда Певица заявила, что не позволит очернять свое имя и нарушать покой близких.

Заметили подписчики на тарелке у Анны и семгу с соусом. Порадовались за Седокову и посоветовали впредь беречь себя.