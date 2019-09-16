«Это какой-то ужас»: Борис Смолкин высказался о болезни Заворотнюк

На фоне тревожных новостей о здоровье Анастасии Заворотнюк Teleprogramma.pro позвонила актеру Борису Смолкину, снимавшемуся вместе с ней в сериале «Моя прекрасная няня». Напомним, мужчина сыграл дворецкого семьи Шаталиных. 71-летний артист рассказал, что давно не встречался с Заворотнюк и знает о ней только то, что прочел в прессе, но эта информация для него как гром среди ясного неба.

«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего…» — поделился эмоциями расстроенный Смолкин.

Артист рассказал, что у него с Анастасией были приятельские отношения и она никогда не упоминала о возможных проблемах со здоровьем. Съемки в «Моей прекрасной няне» были очень сложными для актрисы, она сильно уставала и занималась воспитанием детей, но ее организм выдерживал эти нагрузки.

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Напомним, сейчас Заворотнюк лежит в московской клинике, по сообщениям СМИ, она борется с глиобластомой. Семья актрисы отказывается от помощи друзей, сейчас они могут только молиться за то, чтобы актриса осталась жива.