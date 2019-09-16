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«Плакала от счастья»: Гришаева рассказала, что ей приснилась Заворотнюк

Актриса была воодушевлена хорошим сновидением.

«Плакала от счастья»: Гришаева рассказала, что ей приснилась Заворотнюк
Нонна Гришаева. фото: globallookpress.com

Уже больше недели муссируются слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк тяжело больна. В прессе появились тревожные новости о том, что у актрисы диагностировали рак после. По некоторым данным, самочувствие женщины ухудшилось после поездки в Европу, где врачи попытались помочь ей. Журналисты утверждают, что состояние артистки с каждым днем ухудшается. Якобы она находится в глубокой коме, а на фоне стресса и болезни у нее, возможно, развилась также полиорганная недостаточность.

Стоит отметить, что представитель Заворотнюк отказывается комментировать слухи. Не выходит на связь с журналистами и муж актрисы Петр Чернышев. Однако он покинул ледовое шоу. По некоторым данным, фигурист это сделал, чтобы быть рядом с супругой. Распространившиеся новости о состоянии артистки встревожили ее коллег. 16 сентября ей посвятила свой пост Нонна Гришаева. Она сообщила, что Анастасия приснилась ей — во сне она выглядела счастливой и здоровой.

«Ты снилась мне сегодня… Прекрасная, утончённая, с глазами испуганной лани… Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов… Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь… Молюсь за тебя», — написала Нонна.

Поклонники присоединились к словам актрисы. Они надеются, что если слухи правдивы, то Заворотнюк сможет победить недуг и исцелиться. «Няня живи», «Бог сотвори чудо ради ребенка», «Как же хочется верить в лучшее! Чтобы оно непременно сбылось!», «Девочка, живи…», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Филипп Киркоров тоже признался, что молится за Анастасию.

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«Плакала от счастья»: Гришаева рассказала, что ей приснилась Заворотнюк
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