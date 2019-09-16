Саша Савельева призналась, что едва не умерла при родах

Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов поженились больше девяти лет назад. Но завести ребенка певица не решалась долгое время, понимая, что это большая ответственность.

Но когда экс-солистка «Фабрики» все-таки задумалась о прибавлении в семье, забеременеть ей сразу не удалось. Поэтому артистка продолжала активно гастролировать. Наконец, будучи в очередной поездке, Саша узнала о том, что скоро первые станет мамой.

Супруг был счастлив, а певица посвятила себя подготовке к материнству. В декрете она занялась ремонтом в квартире и старалась беречь здоровье. Все шло хорошо, пока за считанные дни до родов у нее неожиданно не подскочило давление.

34-летняя артистка призналась, что едва не погибла. Это состояние оказалось серьезной угрозой как будущей матери, так и малышу. Медики приложили все усилия, чтобы нормализовать ситуацию, однако в итоге Савельевой пришлось вызывать роды искусственным путем.

К счастью, все обошлось. На днях маленькому сыну Саши и Кирилла Леону исполнилось полгода. Звезда «Фабрики» не показывает в Instagram лицо мальчика, но регулярно публикует снимки с прогулок с коляской и отмечает, что муж помогает ей с ребенком.

По материалам Hello!