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Саша Савельева призналась, что едва не умерла при родах

Экс-солистка группы «Фабрика» впервые рассказала в интервью о появлении на свет сына.

Саша Савельева призналась, что едва не умерла при родах
Саша Савельева. Фото: globallookpress

Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов поженились больше девяти лет назад. Но завести ребенка певица не решалась долгое время, понимая, что это большая ответственность.

Но когда экс-солистка «Фабрики» все-таки задумалась о прибавлении в семье, забеременеть ей сразу не удалось. Поэтому артистка продолжала активно гастролировать. Наконец, будучи в очередной поездке, Саша узнала о том, что скоро первые станет мамой.

Саша Савельева. Фото: КП/Борис Кудрявов

Супруг был счастлив, а певица посвятила себя подготовке к материнству. В декрете она занялась ремонтом в квартире и старалась беречь здоровье. Все шло хорошо, пока за считанные дни до родов у нее неожиданно не подскочило давление.

34-летняя артистка призналась, что едва не погибла. Это состояние оказалось серьезной угрозой как будущей матери, так и малышу. Медики приложили все усилия, чтобы нормализовать ситуацию, однако в итоге Савельевой пришлось вызывать роды искусственным путем.

К счастью, все обошлось. На днях маленькому сыну Саши и Кирилла Леону исполнилось полгода. Звезда «Фабрики» не показывает в Instagram лицо мальчика, но регулярно публикует снимки с прогулок с коляской и отмечает, что муж помогает ей с ребенком.

По материалам Hello!

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"Фабрика"беременность и родыКирилл СафоновСаша Савельева

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Саша Савельева призналась, что едва не умерла при родах
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