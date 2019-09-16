ЗВЕЗДЫ «Пусть к Насте поднесут ребенка»: отец Фриске дал совет родным Заворотнюк
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«Пусть к Насте поднесут ребенка»: отец Фриске дал совет родным Заворотнюк

Екатерина Нестеренко Кристина Десятова

Владимир Фриске рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, как он в свое время помог тяжелобольной дочери.

Поклонники Анастасии Заворотнюк следят за ее здоровьем и молятся о выздоровлении. Только вот прогнозы врачей неутешительные. На выходных супругу Петра Чернышева, сообщают СМИ, отключили от автомата искусственной вентиляции легких. Из медикаментозной комы, по слухам, актриса перешла в глубокую.

Супруг звезды экрана отказался от участия во всех ледовых шоу на ближайшие месяцы, чтобы находиться рядом с женой.

Отец Жанны Фриске, которой после рождения сына Платона поставили такой же диагноз — глиобластома, посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку. Миле в октябре исполнится годик.

«Самое главное, чтобы они были рядом. Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима, — с горечью сказал Фриске корреспонденту Teleprogramma.pro. — Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался».

Владимир Борисович также посоветовал привезти к Насте ребенка.

«Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И думаю, это правильно. Если есть такая возможность и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте», — добавил он.

Напомним, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил в соцсетях, что дни актрисы сочтены. Поклонники и читатели Teleprogramma.pro, несмотря ни на что, надеются на чудо.

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Анастасия ЗаворотнюкВладимир Фриске

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«Пусть к Насте поднесут ребенка»: отец Фриске дал совет родным Заворотнюк
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