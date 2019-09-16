Дети выросли: супруга Газманова будет сопровождать его на гастролях

Вместе с ней певец будет заново открывать для себя Россию.

Певец Олег Газманов рассказал поклонникам, что теперь будет часто брать с собой на гастроли свою жену Марину. По словам 68-летнего артиста, их дети подросли и теперь паре ничего не мешает совмещать концерты и путешествия.

«Раньше я делился впечатлениями с помощью видео и фото, но теперь буду брать Марусю с собой и смотреть её глазами на нашу прекрасную природу и города», — написал Газманов в Instagram.

Теперь певец хочет оставаться в каждом городе на только на один гастрольный день, но и иметь возможность погулять вместе с супругой по красивым и интересным местам. К примеру, 19 сентября у Олега концерт в Нижнем Новгороде, и он обязательно возьмет с собой Марину, так как она ни разу там не была.

Так что поклонникам Газманова стоит быть внимательнее — если артист приехал выступать в вашем городе, значит, ищите его, гуляющего по улице вместе с супругой.

Напомним, у известного певца трое детей: Родион (от первого брака), Филипп (усыновленный ребенок Марины) и Марианна, рожденная в нынешнем браке.

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Хотели бы встретить Газманова с супругой, гуляющими в вашем городе?